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Symbol IOSDF

Barclays Capital

IONOS Overweight

07.08.26
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
IONOS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Webhosters nehme Fahrt auf, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,84 €		 Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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