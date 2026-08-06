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Zurich Insurance Aktie

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635,80 EUR +4,60 EUR +0,73 %
STU
633,80 EUR -3,20 EUR -0,50 %
HAML
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Zurich Insurance jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 95,49 Mrd. EUR

KGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
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WKN 579919

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ISIN CH0011075394

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Symbol ZFSVF

RBC Capital Markets

Zurich Insurance Outperform

12:36 Uhr
Zurich Insurance Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
635,80 EUR 4,60 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Outperform

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
650,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
589,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
663,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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