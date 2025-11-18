DAX 23.163 -0,1%ESt50 5.542 +0,1%MSCI World 4.256 +0,0%Top 10 Crypto 11,90 -7,0%Nas 22.480 +0,2%Bitcoin 77.209 -3,7%Euro 1,1530 -0,4%Öl 63,45 -2,1%Gold 4.080 +0,3%
Zurich Insurance Aktie

600,60 EUR -3,80 EUR -0,63 %
STU
559,00 CHF +1,20 CHF +0,22 %
SWX
Marktkap. 87,32 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
600,60 EUR -3,80 EUR -0,63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 505 auf 514 Franken angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Investorentag des Versicherers habe im Zeichen von Kontinuität gestanden und keine gravierenden Neuigkeiten geboten, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Bewertung seien die ambitionierten Ziele wohl bereits eingepreist./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
559,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
559,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

