Zurich Insurance Aktie

Marktkap. 91,69 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 575 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
575,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
592,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,90%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
587,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,08%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

13:06 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsstart freundlich
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Börse Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SLI verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI aktuell
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Zuversicht in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
