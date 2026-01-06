Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 91,69 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 575 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
575,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
592,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,90%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
587,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,08%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
