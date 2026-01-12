DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
Volvo Car Registered B Aktie

2,97 EUR -0,08 EUR -2,47 %
STU
32,62 SEK +0,16 SEK +0,49 %
STO
Marktkap. 9,02 Mrd. EUR

KGV 4,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A40AE9

ISIN SE0021628898

Symbol VLVOF

UBS AG

Volvo Car AB Registered B Sell

12:06 Uhr
Volvo Car AB Registered B Sell
Volvo Car AB Registered Shs -B-
2,97 EUR -0,08 EUR -2,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo Cars auf "Sell" mit einem Kursziel von 19 schwedischen Kronen belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo Car Registered B Sell

Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,00 SEK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
32,62 SEK		 Abst. Kursziel*:
-41,75%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
32,62 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,75%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

12:06 Volvo Car Registered B Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car Registered B Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

finanzen.net Volvo Car Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Volvo Car-Aktie springt hoch: Operativ mehr als erwartet verdient
finanzen.net Ausblick: Volvo Car Registered B legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Tesla-Aktie: Elon Musk betont stolz Sicherheits-Auszeichnung für Model Y
finanzen.net Volvo Car Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
dpa-afx Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal
finanzen.net Ausblick: Volvo Car Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
