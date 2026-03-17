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WKN 604700

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Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

10:51 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
175,70 EUR 7,40 EUR 4,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
174,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
175,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katherine Hearne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
252,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

16.03.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
16.03.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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