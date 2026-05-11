JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,05 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht von durch die Bank übertroffenen Erwartungen und solidem Auftragseingang./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,38 €
|Abst. Kursziel*:
-26,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,09%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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