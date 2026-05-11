UBS AG

JENOPTIK Neutral

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet sprach am Dienstag nach dem Quartalsbericht von durch die Bank übertroffenen Erwartungen und solidem Auftragseingang./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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