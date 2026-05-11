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Warburg Research

pbb Buy

12:01 Uhr
pbb Buy
Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,22 EUR -0,13 EUR -3,76%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Finanzierers von Gewerbeimmobilien habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Auch die gesunkene Kernkapitalquote sei keine Überraschung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,30 €		 Abst. Kursziel*:
66,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,60%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Barkha Mehmedagic, buy
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