DAX 24.915 +0,3%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.530 +0,3%Top 10 Crypto 8,8255 +6,1%Nas 22.722 +0,6%Bitcoin 58.063 +4,1%Euro 1,1879 +0,1%Öl 67,62 +0,1%Gold 5.013 +1,8%
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
pbb Aktie

3,67 EUR -0,43 EUR -10,54 %
STU
Marktkap. 558,88 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

Warburg Research

pbb Buy

17:46 Uhr
pbb Buy
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3,67 EUR -0,43 EUR -10,54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach der Veröffentlichung von Eckzahlen und der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel des Immobilienfinanzierers zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Andreas Pläsier am Freitag. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,00 €		 Abst. Kursziel*:
75,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,94%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,00 €

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

17:46 pbb Buy Warburg Research
02.12.25 pbb Buy Warburg Research
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

dpa-afx Eckzahlen pbb-Aktie sackt ab: Gewinnausblick enttäuscht pbb-Aktie sackt ab: Gewinnausblick enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus
StockXperts Deutsche Pfandbriefbank: Erholung auf Sparflame
dpa-afx ROUNDUP: Krise der Pfandbriefbank dauert noch länger - Aktie auf Rekordtief
dpa-afx US-Rückzug reißt Pfandbriefbank tief ins Minus - Aussichten für 2026 mau
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG publishes guidance for the 2026 financial year
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
