Rekordtief droht

pbb-Aktie bricht ein: Handel zeitweise ausgesetzt

03.11.25 16:50 Uhr
Rätselraten um pbb-Kurseinbruch - Aktien der Deutschen Pfandbriefbank zeitweise vom Handel ausgesetzt | finanzen.net

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) sind am Montagnachmittag abgestürzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,24 EUR -0,37 EUR -7,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Minus von bis zu 17 Prozent auf 3,788 Euro war das Rekordtief von 3,668 Euro aus dem Februar 2024 nicht mehr weit. Zeitweise war der Handel mit pbb-Papieren unterbrochen.

Zuletzt betrug der Verlust noch 11,49 Prozent auf 4,04 Euro. Am Markt herrschte Rätselraten. Händler wie Analysten waren überrascht und fanden zunächst keine Gründe für den Kurseinbruch. Die Bank selbst machte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge keine Angaben.

Im Sommer hatte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer angekündigt, sich aus seinem desolaten US-Geschäft zurückzuziehen, das erhebliche Ergebnisbelastungen mit sich brachte. Das Geldhaus hatte hohe Abschreibungen auf Kredite für Gewerbeimmobilien in den USA vornehmen müssen, weil die Schuldner schwächelten und die Marktwerte einbrachen. Finanzmarktteilnehmer verloren Vertrauen in das Institut.

Im zweiten Halbjahr will die Pfandbriefbank bei stabilen operativen Erträgen wieder einen deutlich positiven Vorsteuergewinn erwirtschaften, so das im August erklärte Ziel des Managements.

/ajx/stw/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

