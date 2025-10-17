DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Marktkap. 659,2 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen von 8,30 auf 7,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Bank dürfte operative Verbesserungen gebracht haben, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Der Schwung werde aber wohl nachlassen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,74 €		 Abst. Kursziel*:
51,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,41%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:46 pbb Buy Warburg Research
29.09.25 pbb Buy Warburg Research
13.08.25 pbb Buy Warburg Research
07.08.25 pbb Buy Warburg Research
19.06.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

