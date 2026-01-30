Deutsche Pfandbriefbank: Jetzt aber Vorsicht!

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der geplante Ausstieg aus dem US-Geschäft wird für die Deutsche Pfandbriefbank zu einem Geduldsspiel. Aus charttechnischer Sicht könnte das Tief aus dem Jahr 2025 erneut getestet werden.

Der angekündigte Rückzug aus dem US-Geschäft dürfte sich noch hinziehen. Wenn die Deutsche Pfandbriefbank am 5. März die vorläufigen Zahlen für 2025 vorlegt, sollten Anleger ihre Erwartungen an konkrete Fortschritte daher nicht zu hoch ansetzen. Der im Dezember verkündete Deal mit dem US-Investmentmanager Oaktree Capital Management ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reicht für eine nachhaltige Entlastung aber noch nicht aus.

Technisch fragil

Für den Aktienkurs ist diese Ungewissheit wenig hilfreich. Nach dem Jahreshoch im März 2025 bei über 6 Euro gab der Kurs rasch bis auf 4,90 Euro im April nach. Es folgte eine volatile Seitwärtsphase zwischen 5,80 und 4,90 Euro. Im Oktober wurde die Unterstützung bei 4,90 Euro dann deutlich unterschritten.

Unterstützung gerissen

Von Ende Oktober bis Mitte November fiel die Aktie bis auf das Jahrestief 2025 bei rund 3,90 Euro. Die anschließende Erholung bis Anfang Dezember führte den Kurs zwar wieder bis auf etwa 4,65 Euro, blieb jedoch klar unter der früheren Unterstützung bei 4,90 Euro. Der folgende Rücksetzer stoppte bei 4,15 Euro, die anschließende Gegenbewegung bereits bei rund 4,40 Euro.

Fazit

Der Abwärtstrend der pbb ist weiterhin intakt, was auch durch die zuletzt an Dynamik verlierenden Erholungsbewegungen bestätigt wird. Sollte die Unterstützung im Bereich um 4,15 Euro nicht halten, droht ein erneuter Test des Tiefs aus dem Jahr 2025 bei 3,90 Euro beziehungsweise des Niveaus aus 2024 bei rund 3,75 Euro. Ein erfolgreicher Verkauf des US-Geschäfts könnte das Chartbild hingegen grundlegend verändern und die Karten neu mischen.

