DAX24.527 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,78 -2,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.565 -1,6%Euro1,1947 -0,2%Öl70,31 -0,8%Gold5.125 -4,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef US-Notenbank im Fokus: Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef
Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten! Sysco - Anziehende Konsumnachfrage sorgt bei Foodservice-Anbieter für starke Aussichten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Programmwechsel

RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night

30.01.26 12:22 Uhr
RTL-Aktie schwächer: Stefan Raab wechselt Sendeplatz - neue Late-Night-Strategie bei RTL | finanzen.net

Mit zwei wöchentlichen Ausgaben setzt RTL auf einen neuen Mix aus Streaming und linearem Fernsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
36,60 EUR -0,30 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RTL nimmt erneut Veränderungen an der wöchentlichen Show von Moderator Stefan Raab (59) vor. Künftig wird seine "Stefan Raab Show" am späten Abend laufen - und zweimal pro Woche. Der Sender spricht von "einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie". Bislang war Raabs Sendung am Mittwochabend um 20.15 Uhr zu sehen gewesen.

Wer­bung

Nun wird alles anders. Vom 10. Februar an läuft "Die Stefan Raab Show" immer dienstags um 22 Uhr - allerdings ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+. Eine zweite wöchentliche Ausgabe ist donnerstags um 23.15 Uhr vorgesehen, dann auch im linearen Fernsehen bei RTL.

Es ist die nächste Feinjustierung an der Personality-Show nach Raabs Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Eine erste Variante unter dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben und abgesetzt worden. Seit September 2025 lief dann ein neuer Anlauf mit der "Stefan Raab Show", die nun wiederum vom Mittwoch auf Dienstag und Donnerstag wechselt.

Zuletzt sammelte Raab, der das Late-Night-Genre aus seiner Zeit bei ProSieben ("TV total") bestens kennt, schon Erfahrungen am späten RTL-Abend. Es liefen Spezial-Ausgaben seiner Sendung im Nachgang zum Dschungelcamp. Weitere sind in der kommenden Woche geplant.

Wer­bung

Auf XETRA stehen die RTL-Papiere vor dem Wochenende zeitweise 1,09 Prozent tiefer bei 36,45 Euro.

/idt/DP/men

KÖLN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eric Streichen, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RTL Market-PerformBernstein Research
24.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025RTL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen