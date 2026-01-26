RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Mit zwei wöchentlichen Ausgaben setzt RTL auf einen neuen Mix aus Streaming und linearem Fernsehen.
Werte in diesem Artikel
RTL nimmt erneut Veränderungen an der wöchentlichen Show von Moderator Stefan Raab (59) vor. Künftig wird seine "Stefan Raab Show" am späten Abend laufen - und zweimal pro Woche. Der Sender spricht von "einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie". Bislang war Raabs Sendung am Mittwochabend um 20.15 Uhr zu sehen gewesen.
Nun wird alles anders. Vom 10. Februar an läuft "Die Stefan Raab Show" immer dienstags um 22 Uhr - allerdings ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+. Eine zweite wöchentliche Ausgabe ist donnerstags um 23.15 Uhr vorgesehen, dann auch im linearen Fernsehen bei RTL.
Es ist die nächste Feinjustierung an der Personality-Show nach Raabs Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Eine erste Variante unter dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben und abgesetzt worden. Seit September 2025 lief dann ein neuer Anlauf mit der "Stefan Raab Show", die nun wiederum vom Mittwoch auf Dienstag und Donnerstag wechselt.
Zuletzt sammelte Raab, der das Late-Night-Genre aus seiner Zeit bei ProSieben ("TV total") bestens kennt, schon Erfahrungen am späten RTL-Abend. Es liefen Spezial-Ausgaben seiner Sendung im Nachgang zum Dschungelcamp. Weitere sind in der kommenden Woche geplant.
Auf XETRA stehen die RTL-Papiere vor dem Wochenende zeitweise 1,09 Prozent tiefer bei 36,45 Euro.
/idt/DP/men
KÖLN (dpa-AFX)
