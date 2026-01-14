DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RTL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RTL Aktien-Sparplan
35,75 EUR -0,20 EUR -0,56 %
STU
33,21 CHF -0,03 CHF -0,08 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,66 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 861149

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU0061462528

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RGLXF

Bernstein Research

RTL Market-Perform

11:56 Uhr
RTL Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RTL
35,75 EUR -0,20 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Für RTL nicht hilfreich sei, dass der Markt für Fernsehwerbung in Deutschland herausfordernd bleibe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
35,90 €		 Abst. Kursziel*:
-16,43%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
35,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,08%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

11:56 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 RTL Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 RTL Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

finanzen.net RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Mittag
finanzen.net RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Mittwochvormittag zu
dpa-afx Warner Bros. Discovery-Aktie im Blick: HBO Max fordert etablierte Streaming-Riesen heraus
finanzen.net MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx RTL-Aktie stabil: RTL News streicht hunderte Jobs
finanzen.net MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
RSS Feed
RTL zu myNews hinzufügen