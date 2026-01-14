RTL Aktie
Marktkap. 5,66 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Für RTL nicht hilfreich sei, dass der Markt für Fernsehwerbung in Deutschland herausfordernd bleibe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
35,90 €
|Abst. Kursziel*:
-16,43%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
35,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,08%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RTL
|11:56
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:56
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research