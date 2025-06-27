DAX 23.187 -1,7%ESt50 5.544 -1,7%MSCI World 4.284 -0,5%Top 10 Crypto 12,36 -1,1%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.807 -0,7%Euro 1,1599 +0,1%Öl 64,00 -0,1%Gold 4.078 +0,8%
RTL Aktie

31,50 EUR -1,80 EUR -5,41 %
29,08 CHF -1,72 CHF -5,59 %
Marktkap. 5,14 Mrd. EUR

KGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

RTL
31,50 EUR -1,80 EUR -5,41%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Zwischenbericht der Luxemburger seine Ergebnisschätzungen bis 2027. Er liegt laut eigener Aussage nun bis zu 9 Prozent unter dem Konsens. Für sein Kursziel setzt er zudem eine geringere Bewertung an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Equal Weight

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
32,65 €		 Abst. Kursziel*:
4,13%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
31,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

14:31 RTL Equal Weight Barclays Capital
12:21 RTL Neutral UBS AG
11:41 RTL Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

