RTL Aktie
Marktkap. 5,14 Mrd. EURKGV 8,98 Div. Rendite 7,96%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
RTL Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Zwischenbericht der Luxemburger seine Ergebnisschätzungen bis 2027. Er liegt laut eigener Aussage nun bis zu 9 Prozent unter dem Konsens. Für sein Kursziel setzt er zudem eine geringere Bewertung an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RTL Equal Weight
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
32,65 €
|Abst. Kursziel*:
4,13%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
31,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,94%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
