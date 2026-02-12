DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
Novo Nordisk Aktie

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einem Zwischenbericht von 360 auf 340 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Den schwächer als vom Markt erwartet ausgefallenen Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 hält Analyst James Gordon für konservativ, wie er am Donnerstag schrieb. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
41,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
379,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:46 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Abnehm-Bomben-News Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net BioNTech-Aktie nicht dabei: Auf diese Top-Biotech-Aktien setzen Analysten für 2026
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Hot Stocks heute: Thema (Trade) der Woche: Team Hims & Hers oder Team Novo Nordisk
Benzinga Novo Nordisk Plans Wegovy Vial Launch To Counter Eli Lilly, Target Broader Obesity Market
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk in the Weight Loss Drug Market: Here's What Investors Need to Know.
Benzinga Novo Nordisk CEO Sees Opportunity For 15 Million New Patients As Medicare Covers Obesity Drugs
Zacks Here is What to Know Beyond Why Novo Nordisk A/S (NVO) is a Trending Stock
Zacks Novo Nordisk Rallies 3.6% as Hims & Hers Pulls Compounded Semaglutide
Financial Times Novo Nordisk hits back at copycat drugs
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 9: Hims & Hers Health Drops 16% on Novo Nordisk Lawsuit
MotleyFool Novo Nordisk vs. Eli Lilly: What's the Better Long-Term Investment?
