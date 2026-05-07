UBS AG

Novo Nordisk Neutral

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Donnerstag einen genaueren Blick auf den Quartalsbericht der Dänen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 3 Prozent nach dem stärkeren Start von Wegovy in Pillenform./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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