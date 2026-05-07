UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3850 auf 3500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart sei stark gewesen, schrieb Joshua Stone am Donnerstagnachmittag. Bei den Aktienrückkäufen lasse man es aber ruhiger angehen und stärke zunächst eher die Bilanz./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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