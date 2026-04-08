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Symbol RYDAF

UBS AG

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

11:56 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,20 £		 Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
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