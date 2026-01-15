Richemont Aktie
Marktkap. 101,01 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum des Luxuskonzerns sei im vierten Geschäftsquartal wieder überraschend stark gewesen, schrieb Luca Solca am Freitag. Das Schmuckgeschäft rage heraus. Das operative Ergebnis habe seine Erwartungen aber nicht ganz erfüllt - wohl währungsbedingt, vermutet Solca./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
155,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
154,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
29,79%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|12:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:21
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
