Richemont Aktie

Richemont Aktien-Sparplan
168,90 EUR -4,45 EUR -2,57 %
STU
154,10 CHF -2,55 CHF -1,63 %
SWX
Marktkap. 101,01 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

12:31 Uhr
Richemont Outperform
Richemont
168,90 EUR -4,45 EUR -2,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum des Luxuskonzerns sei im vierten Geschäftsquartal wieder überraschend stark gewesen, schrieb Luca Solca am Freitag. Das Schmuckgeschäft rage heraus. Das operative Ergebnis habe seine Erwartungen aber nicht ganz erfüllt - wohl währungsbedingt, vermutet Solca./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
155,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
154,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
29,79%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 Richemont Outperform Bernstein Research
12:31 Richemont Buy Deutsche Bank AG
11:46 Richemont Buy UBS AG
09:21 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

