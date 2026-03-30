Richemont Aktie
Marktkap. 88,33 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
137,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
138,25 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|13:36
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|13:36
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets