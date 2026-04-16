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Bernstein Research

Richemont Outperform

11:36 Uhr
Richemont Outperform
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Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
155,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
155,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

11:36 Richemont Outperform Bernstein Research
13.04.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
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