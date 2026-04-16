Richemont Aktie
Marktkap. 97,49 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
155,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
155,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
183,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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