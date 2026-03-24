Richemont Aktie
Marktkap. 88,25 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Carole Madjo reduzierte ihre währungsbereinigte Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal um einen Prozentpunkt. Das aktuelle Bewertungsniveau des Luxusgüterkonzerns halte sie für attraktiv, schrieb die Analystin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
140,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
38,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
140,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
38,69%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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