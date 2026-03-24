DAX 23.014 +1,7%ESt50 5.658 +1,4%MSCI World 4.292 +0,4%Top 10 Crypto 9,4290 +4,2%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.791 +1,7%Euro 1,1588 -0,2%Öl 99,05 -0,9%Gold 4.560 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus erwartet -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
xAI nach SpaceX-Fusion: Musk räumt Fehler beim Aufbau ein und will das KI-Unternehmen neu aufstellen xAI nach SpaceX-Fusion: Musk räumt Fehler beim Aufbau ein und will das KI-Unternehmen neu aufstellen
Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
153,45 EUR +1,65 EUR +1,09 %
STU
140,60 CHF +2,80 CHF +2,03 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,25 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Barclays Capital

Richemont Overweight

14:06 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
153,45 EUR 1,65 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Carole Madjo reduzierte ihre währungsbereinigte Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal um einen Prozentpunkt. Das aktuelle Bewertungsniveau des Luxusgüterkonzerns halte sie für attraktiv, schrieb die Analystin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
140,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
38,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
140,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
38,69%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

14:06 Richemont Overweight Barclays Capital
23.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Richemont Buy UBS AG
26.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI am Dienstagmittag steigen
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Handel in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net SLI aktuell: SLI letztendlich mit Kursplus
finanzen.net SIX-Handel: SPI zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen