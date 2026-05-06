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Marktkap. 22,47 Mrd. EUR

KGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
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WKN 578560

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ISIN DE0005785604

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Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

14:31 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,35 EUR 0,87 EUR 2,15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,32 €		 Abst. Kursziel*:
33,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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