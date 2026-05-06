Fresenius Aktie
Marktkap. 22,47 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,32 €
|Abst. Kursziel*:
33,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,01%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|14:31
|Fresenius Buy
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