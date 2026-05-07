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UBS AG

AUMOVIO Buy

13:56 Uhr
AUMOVIO Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem ersten Quartal dürfte sich am operativen Ergebniskonsens für das Gesamtjahr nur wenig ändern, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,65 €		 Abst. Kursziel*:
36,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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