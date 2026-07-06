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Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

AUMOVIO Buy

10:16 Uhr
AUMOVIO Buy
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
38,85 EUR 0,60 EUR 1,57%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im zweiten Quartal dürfte der saisonalen Entwicklung des Geschäfts entsprochen haben und ? wie in den Vorjahren ? einen deutlichen Gewinnanstieg im zweiten Halbjahr 2026 implizieren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Den Jahresausblick sollte der Autozulieferer unangetastet lassen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,20 €		 Abst. Kursziel*:
40,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,57%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

10:16 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
08:36 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
26.06.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
24.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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