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ISIN DE000TKMS001

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Symbol TKMSF

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

09:46 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
92,70 EUR -1,50 EUR -1,59%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
92,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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03.03.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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