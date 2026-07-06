TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,90 €
|Abst. Kursziel*:
17,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
92,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research