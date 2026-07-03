ASML NV Aktie
Marktkap. 629,93 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1700 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Generation von Lithografiesystemen zur Chipfertigung (High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet) der Niederländer dürfte aus Kostengründen zunächst bei Halbleiterspeichern (DRAM) zum Einsatz kommen, später aber auch bei Steuerungschips (Logic), schrieb David Dai in seiner Einschätzung vom Sonntag. Er hob seine Umsatzprognosen für ASML deutlich an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.609,60 €
|Abst. Kursziel*:
42,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.615,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,40%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.924,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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