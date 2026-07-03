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Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

12:56 Uhr
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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1700 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Generation von Lithografiesystemen zur Chipfertigung (High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet) der Niederländer dürfte aus Kostengründen zunächst bei Halbleiterspeichern (DRAM) zum Einsatz kommen, später aber auch bei Steuerungschips (Logic), schrieb David Dai in seiner Einschätzung vom Sonntag. Er hob seine Umsatzprognosen für ASML deutlich an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.609,60 €		 Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.615,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,40%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.924,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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