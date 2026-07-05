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Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Outperform

13:21 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,70 EUR 0,17 EUR 0,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass die europäischen Fluggesellschaften aus dem Krisenmodus heraus und optimistischer als bisher für den Rest des Jahres seien, schrieb Alex Irving am Dienstag in seinem Branchenausblick. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine zu halten, was die Kerosinpreise als wichtigen Kostenfaktor begünstige, aber auch Kapazitätskürzungen im Winter unwahrscheinlicher mache. Irvings bevorzugte Titel sind IAG und Ryanair. Hier sei er für den operativen Gewinn (Ebit) beziehungsweise den Nettogewinn optimistischer als der Konsens. Bei Air France-KLM belasteten derweil die Bilanz und die Barmittelabflüsse weiter, und bei Easyjet stehe die Übernahme im Fokus. Die Lufthansa versuche sich derweil inmitten der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften an einer Trendwende./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,69 €		 Abst. Kursziel*:
17,37%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

13:21 Ryanair Outperform Bernstein Research
06.07.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
30.06.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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