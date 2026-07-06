Netflix Aktie
Marktkap. 280,23 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für Netflix von entscheidender Bedeutung, da der Streaming-Anbieter mit einigen Herausforderungen konfrontiert sei, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seinem Ausblick. Er verwies unter anderem auf eine mögliche Anpassung des Margenziels für 2026 und die Notwendigkeit, das Wachstum angesichts sich wandelnder Verbraucherpräferenzen und Sehgewohnheiten aufrechtzuerhalten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 76,18
|Abst. Kursziel*:
31,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 76,46
|Abst. Kursziel aktuell:
30,79%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 107,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
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