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ArcelorMittal Aktie

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55,78 EUR +0,20 EUR +0,36 %
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Marktkap. 43,35 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

08:31 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
55,78 EUR 0,20 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,50 €		 Abst. Kursziel*:
-2,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
55,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
Analyst Name:
Amos Fletcher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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