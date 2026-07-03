ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 43,35 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
56,50 €
|Abst. Kursziel*:
-2,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
55,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
|
Analyst Name:
Amos Fletcher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|08:31
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG