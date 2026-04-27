ArcelorMittal Aktie

48,99 EUR +0,67 EUR +1,39 %
45,44 CHF +0,11 CHF +0,24 %
Marktkap. 37,54 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

10:26 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
ArcelorMittal
48,99 EUR 0,67 EUR 1,39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagmorgen. In der Breite sei eine enttäuschende Entwicklung am wichtigsten Absatzmarkt in Europa ausgeglichen worden. Der Fokus liege auf höheren Kosten in der Europäischen Union./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
49,20 €		 Abst. Kursziel*:
-8,54%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
48,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,14%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

10:26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
17.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 44 Euro - 'Underweight'
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro
dpa-afx Aktien von Stahltiteln wie Salzgitter, thyssenkrupp & Co. auf Erfolgskurs: EU-Einigung auf schärfere Importregeln
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie im März 2026
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
