LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagmorgen. In der Breite sei eine enttäuschende Entwicklung am wichtigsten Absatzmarkt in Europa ausgeglichen worden. Der Fokus liege auf höheren Kosten in der Europäischen Union./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
49,20 €
|Abst. Kursziel*:
-8,54%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
48,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,14%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|10:26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
