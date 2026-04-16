DAX 24.302 +0,6%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.595 +0,0%Top 10 Crypto 9,7425 +1,9%Nas 24.103 +0,4%Bitcoin 64.289 +0,9%Euro 1,1794 +0,1%Öl 97,58 -0,6%Gold 4.797 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Heidelberger Druckmaschinen 731400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 3 Jahren eingefahren So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
50,72 EUR -0,38 EUR -0,74 %
XETRA
50,78 EUR +0,06 EUR +0,12 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,79 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Barclays Capital

ArcelorMittal Equal Weight

10:36 Uhr
ArcelorMittal Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
50,72 EUR -0,38 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
50,52 €		 Abst. Kursziel*:
-10,93%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
50,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,28%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen