LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
50,52 €
|Abst. Kursziel*:
-10,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
50,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,28%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|10:36
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
