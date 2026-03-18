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Talfahrt setzt sich fort

Salzgitter-Aktie fällt deutlich: Konjunktursorgen belasten Stahlbranche

19.03.26 17:28 Uhr
Stahlwerte unter Druck: Salzgitter-Aktie sackt ab wegen Konjunkturängsten | finanzen.net

Die Aktien von Salzgitter haben am Donnerstag ihre in der letzten Februar-Woche gestartete Talfahrt beschleunigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
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thyssenkrupp AG
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Sie büßten am Nachmittag via XETRA 12,1 Prozent auf 35,64 Euro ein und sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Die bisherigen Jahresgewinne sind damit Geschichte.

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Mitte Februar waren die Papiere des Stahlherstellers noch auf ein Hoch seit Dezember 2018 geklettert. Da hatte Salzgitter mitgeteilt, den Dessauer Spezialisten für Sicherheitsstahl Thyrolf & Uhle zu übernehmen, um seine Kompetenzen in der Verteidigung zu erweitern.

Im Tagesverlauf haben aber einmal mehr die hohen Ölpreise und die damit verbundene Aussicht auf eine schwächere Konjunktur belastet. Der Stoxx Europe 600 Basis Resources war der schwächste Sektor Europas. Er sackte auf ein Tief seit Januar. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israel auf den Iran Ende Februar ist er um fast 14 Prozent eingebrochen, nachdem er kurz zuvor noch ein Rekordniveau erreicht hatte.

Branchengrößen wie der Stahlwert ArcelorMittal oder der Bergbaukonzern Anglo American verloren fast ein Viertel an Wert. Salzgitter büßten 35 Prozent ein, thyssenkrupp 25 Prozent. Sie waren alle auch am Donnerstag schwach.

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Für ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde am Donnerstagnachmittag 112 Dollar gezahlt, am Morgen waren es sogar 119 Dollar. Damit wurde fast wieder das Panik-Niveau vom 9. März erreicht, als der Ölpreis auf rund 120 Dollar und damit den höchsten Stand seit 2022 geschossen war. Die Sorgen vor einer Stagflation - also einer Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation - nehmen rapide zu.

/ck/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
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16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
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23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
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