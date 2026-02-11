DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6980 +1,8%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 7,32 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

13:21 Uhr
thyssenkrupp Underweight
thyssenkrupp AG
11,51 EUR -0,76 EUR -6,16%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,67 €		 Abst. Kursziel*:
-22,88%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
11,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,81%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

13:21 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
08:51 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
04.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.02.26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
