LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Underweight
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,67 €
|Abst. Kursziel*:
-22,88%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
11,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,81%
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
|Ø Kursziel:
11,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
