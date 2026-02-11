Barclays Capital

thyssenkrupp Underweight

13:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

