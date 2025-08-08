DAX 24.367 +0,8%ESt50 5.430 +0,8%Top 10 Crypto 16,87 -0,8%Dow 44.772 -0,3%Nas 21.687 -0,1%Bitcoin 101.372 -3,8%Euro 1,1641 -0,5%Öl 66,70 +1,5%Gold 3.342 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie auf Sechswochentief: thyssenkrupp mit Verlust - Umsatzerwartung nach unten korrigiert thyssenkrupp-Aktie auf Sechswochentief: thyssenkrupp mit Verlust - Umsatzerwartung nach unten korrigiert
TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 6,07 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
8,87 EUR -0,81 EUR -8,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Verkaufen

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
8,89 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
8,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

14:56 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 thyssenkrupp Buy Baader Bank
11.08.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
29.07.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 thyssenkrupp Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

