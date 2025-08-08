thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,07 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Verkaufen
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
8,89 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
8,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
