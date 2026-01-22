SAFRAN Aktie
Marktkap. 130,61 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Zahlen des US-Wettbewerbers GE Aerospace für das vierte Quartal bestätigten die Erwartungen von Safran hinsichtlich der Strategie im Bereich Antriebstechnik vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025, schrieb Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
307,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
304,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,84%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:21
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
