DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
SAFRAN Aktie

304,00 EUR -0,90 EUR -0,30 %
STU
306,00 EUR -9,60 EUR -3,04 %
PAR
Marktkap. 130,61 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

08:21 Uhr
SAFRAN S.A.
304,00 EUR -0,90 EUR -0,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Zahlen des US-Wettbewerbers GE Aerospace für das vierte Quartal bestätigten die Erwartungen von Safran hinsichtlich der Strategie im Bereich Antriebstechnik vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025, schrieb Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
307,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
304,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:21 SAFRAN Overweight Barclays Capital
22.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
21.01.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

