Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
SAFRAN Aktie

302,20 EUR -2,40 EUR -0,79 %
STU
280,15 CHF -1,15 CHF -0,41 %
BRX
Marktkap. 127,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Neutral

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
315,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
302,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
302,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

