SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,96 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 315 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten weniger Zulieferprobleme als einige Wettbewerber, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstagnachmittag im Nachgang des starken Quartalsberichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Neutral
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
315,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
302,40 €
|Abst. Kursziel*:
4,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
302,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG