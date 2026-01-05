SAFRAN Aktie
Marktkap. 133,51 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran vor Zahlen von 315 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das zweite Halbjahr dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche stehe weiterhin sehr gut da, die Markterwartungen könnten aber noch höher sein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
314,40 €
|Abst. Kursziel*:
4,96%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
315,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,73%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
