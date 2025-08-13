SAFRAN Aktie
Marktkap. 121,8 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Neutral
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
292,90 €
|Abst. Kursziel*:
5,84%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
292,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
