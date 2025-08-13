UBS AG

SAFRAN Neutral

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

