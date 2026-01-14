MLP Aktie
Marktkap. 776,77 Mio. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,87%
WKN 656990
ISIN DE0006569908
Symbol MLPKF
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bewertung von MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 8,80 Euro gestartet. Gerhard Schwarz betonte in seiner Neubewertung am Donnerstag das defensive Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters und das kontinuierlich profitable Wachstum. Dieses werde im Aktienkurs nicht widergespiegelt./rob/ajx/mis
Zusammenfassung: MLP Buy
|Unternehmen:
MLP SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
8,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,28 €
|Abst. Kursziel*:
20,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,21%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
