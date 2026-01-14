DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.509 +0,9%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.485 +1,1%Bitcoin 76.164 -0,5%Euro 1,1747 +0,5%Öl 63,82 -2,3%Gold 4.911 +1,6%
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme Novo Nordisk-Aktie steigt: Zwischen Analystenstimmen und Erleichterung um Zollrücknahme
Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung
MLP Aktie

Marktkap. 776,77 Mio. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,87%
WKN wurde kopiert
WKN 656990

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006569908

Symbol wurde kopiert
Symbol MLPKF

Baader Bank

MLP SE Buy

18:46 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
7,26 EUR 0,07 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bewertung von MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 8,80 Euro gestartet. Gerhard Schwarz betonte in seiner Neubewertung am Donnerstag das defensive Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters und das kontinuierlich profitable Wachstum. Dieses werde im Aktienkurs nicht widergespiegelt./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,28 €		 Abst. Kursziel*:
20,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,21%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MLP SE

18:46 MLP Buy Baader Bank
13.08.21 MLP Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.06.21 MLP buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.04.21 MLP buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.21 MLP Halten Independent Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu MLP SE

EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX liegt im Plus
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
Benzinga New &#39;No K-1&#39; MLP ETF Promises Cleaner Energy Income Play
Zacks 3 MLP Operators to Watch as the Sector Sets Up for 2026
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information
