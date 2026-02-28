DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5485 +3,9%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten
RWE-Aktie unverändert: Konzernchef Krebber ist skeptisch wegen Mini-Atomkraftwerken
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
70,65 EUR -1,10 EUR -1,53 %
STU
Marktkap. 5,11 Mrd. EUR

KGV 25,77
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Buy

13:06 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
70,65 EUR -1,10 EUR -1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102,60 auf 102 Euro leicht gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen liefere weiter gute Ergebnisse ab, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Er hält das Unternehmen für den Branchenbesten und sieht eher positives Überraschungspotenzial./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,40 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,37%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

13:06 Scout24 Buy UBS AG
08:26 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Aktienanalyse Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Montagmittag ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 89 Euro - 'Outperform'
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Scout24-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
