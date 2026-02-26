DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
Profil

Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
68,85 EUR -0,20 EUR -0,29 %
STU
Marktkap. 4,9 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Barclays Capital

Scout24 Overweight

08:41 Uhr
Scout24 Overweight
Scout24
Scout24
68,85 EUR -0,20 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,00 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,24%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

