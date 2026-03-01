DAX23.774 -1,8%Est505.771 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -1,4%Nas22.730 -0,3%Bitcoin61.415 -1,6%Euro1,1582 -0,4%Öl84,35 +2,1%Gold5.086 -1,1%
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
JETZT LIVE mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
DAX aktuell

Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen

05.03.26 17:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX nach Achterbahnfahrt schließlich tiefer - Nachrichten aus Nahost zeigen Licht und Schatten | finanzen.net

Nach der kurzen Erholung am Mittwoch zeigte sich der DAX am Donnerstag eher nervös. Anleger schwankten zwischen Teherans Diplomatie-Hoffnung und steigenden Ölpreisen.

Der DAX wies zum Start in den Donnerstag einen kleinen Abschlag von 0,25 Prozent auf 24.145,44 Zähler aus. Zunächst schwankte er sichtlich. Am Nachmittag übernahmen dann wieder die Bären das Ruder und der Kurs sackt dabei sogar unter die wichtige 24.000-Punkte-Schwelle. Schlussendlich ging er 1,61 Prozent tiefer bei 23.815,75 Punkten aus dem Handel.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ölpreisanstieg macht Anlegern Sorgen

Für Verunsicherung sorgte dies- und jenseits des Atlantiks der wieder anziehende Ölpreise. Dabei bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verläuft, die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die steigenden Ölpreise schürten einmal mehr Inflationssorgen, was wiederum die Anleiherenditen steigen ließ. Höhere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

So ist der Stand im Nahost-Krieg mit dem Iran

Der Iran feuerte am Donnerstag erneut Raketen auf Israel ab. Gleichzeitig hat Aserbaidschan den Iran für einen Drohnenangriff in der autonomen Exklave Nachitschewan verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht. Der iranische Generalstab wies Berichte über Drohnenangriffe auf Aserbaidschan zurück.

Die israelische Luftwaffe beendete derweil nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.

"Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen

Mit einem wahren Bilanzreigen wurden Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt konfrontiert. Entsprechend haben Unternehmenszahlen heimischer Branchengrößen auch über den Gesamtmarkt mit entschieden.

Zudem stehen in der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf.
Die Fluggesellschaft Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste - sie hat die Rückkehr in den Leitindex allerdings verpasst.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

