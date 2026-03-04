DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner?
Bilfinger Aktie

Bilfinger Aktien-Sparplan
108,20 EUR -0,90 EUR -0,82 %
STU
Marktkap. 4,11 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

13:56 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
108,20 EUR -0,90 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Der Dienstleistungskonzern habe wieder einmal blitzsauber "abgeliefert", schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
110,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,15%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

14:06 Bilfinger Neutral UBS AG
13:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

StockXperts Bilfinger: Noch ist alles im Lot Bilfinger: Noch ist alles im Lot
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag billiger
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
dpa-afx Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
dpa-afx ROUNDUP 2: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittwochmittag südwärts
dpa-afx ROUNDUP: Bilfinger will operativ noch besser werden - Dividende soll steigen
