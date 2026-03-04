DAX 24.144 -0,3%ESt50 5.850 -0,4%MSCI World 4.489 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.574 +0,2%Euro 1,1620 -0,1%Öl 83,24 +0,8%Gold 5.105 -0,7%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Industriedienstleisters für 2026 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
110,20 €		 Abst. Kursziel*:
-1,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
110,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,18%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

13:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 Bilfinger Neutral UBS AG
30.01.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

