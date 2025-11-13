Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

12:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe erneut gut abgeschnitten, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Mannheimer hätten einmal mehr positiv überrascht, diesmal beim Barmittelzufluss./la/ag

