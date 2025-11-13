DAX 23.799 -1,0%ESt50 5.681 -1,1%MSCI World 4.341 -0,4%Top 10 Crypto 13,05 -3,2%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.273 -2,9%Euro 1,1611 -0,2%Öl 64,56 +2,3%Gold 4.150 -0,5%
Bilfinger Aktie

95,35 EUR -3,60 EUR -3,64 %
STU
Marktkap. 3,38 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

12:06 Uhr
Bilfinger SE Buy
Bilfinger SE
95,35 EUR -3,60 EUR -3,64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe erneut gut abgeschnitten, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Mannheimer hätten einmal mehr positiv überrascht, diesmal beim Barmittelzufluss./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

