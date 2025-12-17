Bilfinger: Gipfelsturm macht Appetit auf mehr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von Bilfinger hat ein neues Jahreshoch markiert. Technisch ist der Weg für weitere Kursgewinne frei, fundamental muss noch nachgelegt werden.

Die Mittelfristziele des Infrastrukturdienstleisters Bilfinger sind gut am Markt angekommen. Aber Hand aufs Herz: Eine EBITA-Marge von 8 bis 9 Prozent bis 20230 und jährliche Umsatzzuwächse von 8 bis 10 Prozent sind sicher erfreuliche Ziele, aber rechtfertigen sie die aktuelle Bewertung?

Hoffnung auf Gewinnsprung

2025 dürfte das Unternehmen rund 5,30 Euro je Aktie verdienen. Das entspricht einem KGV von über 20. Für das kommende Jahr kursieren Werte von 6,32 bis 6,45 Euro/Aktie. Das entspricht einem kräftigen Zuwachs von fast 20 Prozent und dürfte schon eher das obere Ende des Möglichen darstellen. Das KGV26 würde demnach etwa 17 betragen. Gelingt dieser Gewinnsprung von 2025 auf 2026, dann hätte die Aktie durchaus noch Potenzial, denn ein KGV von mindestens 20 für das nächste Jahr erscheint bei der Dynamik durchaus angemessen.

Der Bund investiert

Neben der fundamentalen Bewertung ist das Branchensentiment nicht zu unterschätzen. Und das ist bereits sehr gut und könnte sich für Infrastrukturanbieter sogar noch verbessern. Dabei spielt ausgerechnet der jüngst gemeldete Auftrag des Wettbewerbers Hochtief für den Autobahnausbau des Bundes eine wichtige Rolle. Denn es zeigt, dass die angekündigten Investitionen des Bundes in Infrastruktur nun auch tatsächlich umgesetzt werden.

Fazit

Nachdem die Bilfinger-Aktie beim Sprung über das Hoch bei 105 Euro mehrfach gescheitert war, gelang nun der Ausbruch nach oben. Offensichtlich erwarten die Investoren, dass das Unternehmen ausreichend Aufträge generiert, um das dynamische Gewinnwachstum zu stemmen – und möglicherweise auch länger fortzusetzen. Wer diesen Optimismus teilt, für den dürften schwächere Tage bei der Aktie einen guten Einstiegszeitpunkt darstellen. Der einstige Widerstand bei rund 105 Euro könnte zur Unterstützung werden und hierfür eine Basis bilden.

