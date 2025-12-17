DAX24.138 +0,3%Est505.734 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.779 -1,3%Euro1,1716 -0,3%Öl59,87 +1,8%Gold4.321 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen
Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
200-Euro-Kursziel

Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen

17.12.25 10:24 Uhr
Analysten feuern Siemens Energy-Aktie an - Kurs bis 200 Euro möglich | finanzen.net

Die Siemens Energy-Aktie hat 2025 bereits kräftige Kursgewinne eingefahren. Analysten halten den Anteilsschein aber weiterhin für deutlich unterbewertet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Vernova
590,00 EUR 17,00 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
121,20 EUR 1,35 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy-Aktie 2025 mit deutlichen Kursgewinnen
• Evercore und andere Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial
• Bis zu 200 Euro als Kursziel vergeben

Wer­bung

141 Prozent Kursplus im bisherigen Jahresverlauf: Anleger von Siemens Energy können mit der Performance am Aktienmarkt in diesem Jahr durchaus zufrieden sein. Doch Experten trauen dem Titel noch ein deutlich höheres Preisniveau zu.

Analysten verpassen Siemens Energy 200-Euro-Kursziel

Evercore ISI hat am Montag die Siemens Energy AG mit einem "Outperform"-Rating und einem Kursziel von 200 Euro neu in die Beobachtung aufgenommen. Dabei hob das Analysehaus laut Investing.com hervor, dass Siemens Energy das günstigste und am schnellsten wachsende Unternehmen in seinem Beobachtungsuniversum sei und das größte Aufwärtspotenzial hinsichtlich EBITA und Free Cashflow aufweise.

Aktuell werde der Titel mit dem ca. 14-fachen des erwarteten Unternehmenswerts für 2027 gehandelt - verglichen mit dem 19-fachen bei vergleichbaren Unternehmen der Elektrobranche. Hier gibt es den Experten zufolge also noch deutlich Luft nach oben.

Wer­bung

Was die Experten so zuversichtlich macht

Evercore verweist bei seiner positiven Einschätzung der Aussichten unter anderem auf ein starkes Wachstum und eine hohe Umsatzprognosesicherheit. Siemens Energy-Erlöse würden zu über 60 Prozent vom strukturellen Wachstum in den Stromerzeugungs- und Übertragungszyklen abhängen, das Unternehmen besitze eine der besten Margenausweitungen unter den diversifizierten Unternehmen und weise eine kontinuierliche Verbesserung des freien Cashflows auf, was zu einer steigenden Kapitalrendite beitrage, zitiert Investing.com die Marktexperten weiter.

Darüber hinaus sei Siemens Energy nur halb so teuer sei wie GE Vernova, so Evercore weiter.

Auch andere Analysten zuversichtlich

Mit ihrer positiven Bewertung von Siemens Energy steht Evercore nicht alleine da. Auch Experten der Deutschen Bank verpassten der Aktie ein "Kaufen"-Rating, auch wenn ihr Kursziel mit 135 Euro deutlich weniger ambitioniert ist. JPMorgan unterdessen traut dem Anteilsschein immerhin einen Sprung auf 160 Euro zu. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine", so der zuständige Analyst der Bank.

Wer­bung

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort

Auch am Mittwoch gehört die Aktie von Siemens Energy weiter zu den Performancetreibern am Markt: Zwischenzeitlich gewinnt der Anteilsschein im XETRA-Handel weitere 1,21 Prozent auf 120,85 Euro.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GE Vernova und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Vernova

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Vernova

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen