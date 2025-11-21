DAX23.011 -1,2%Est505.490 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl62,05 -1,8%Gold4.045 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Trotz Analystenlob

Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende

21.11.25 10:28 Uhr
Aktien der Jahresbesten Siemens Energy und Rheinmetall bilden DAX-Schlusslichter | finanzen.net

In einem schwachen DAX haben am Freitag die 2025 bisher besten Werte besonders stark Federn gelassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.519,50 EUR -105,00 EUR -6,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
101,40 EUR -8,60 EUR -7,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rheinmetall und Siemens Energy. Beide haben ihre Kurse im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und die Verlockung für Gewinnmitnahmen ist entsprechend groß.

Wer­bung

Für Siemens Energy geht es besonders deutlich abwärts, zeitweise um 8,16 Prozent auf 102,95 Euro. Sie landeten damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach Ausgangspunkt für neue Rekorde war. Erst tags zuvor war über 118 Euro eine neue Bestmarke erreicht worden - nach rund 135 Prozent Kursplus im laufenden Jahr.

Dabei lobten Analysten den Energiekonzern nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb etwa Phil Buller von JPMorgan. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details unterfüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

Rheinmetall leiden weiter unter dem neuen Vorstoß der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die Aktien verlieren via XETRA zeitweise 5,93 Prozent auf 1.540,00 Euro. Ihr Jahresplus schmolz am Freitag auf 154 Prozent. Analysten werden allerdings nicht müde zu betonen, wie wenig die US-Pläne dies an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederbewaffnung Europas ändern würde.

Wer­bung

Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein.

RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen